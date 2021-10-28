В 2023-2024 учебном году к приемным экзаменам будет добавлена информатика - Малейка Аббасзаде
БАКУ /Trend/ - В 2023-2024 учебном году к приемным экзаменам будет добавлена информатика.
Как передает в четверг Trend, об этом сказала председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.
По ее словам, добавление информатики в I группу специальностей произойдет одновременно с процессом включения в III группу предмета географии.
"У лиц, выбравших специальности, связанные с информатикой, будет возможность выбрать этот предмет. В настоящее время разрабатывается программа, которая будет представлена в начале следующего года".
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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