В Азербайджанском медицинском университете еще 5 групп перешли на дистанционное обучение

БАКУ /Trend/ - Еще 5 групп перешли на дистанционное обучение в Азербайджанском медицинском университете.

Об этом Trend сообщила пресс-секретарь университета Гюнель Асланова.

По ее словам, в связи с тем, что в каждой из групп один студент заразился коронавирусом, занятия переведены на дистанционную форму обучения: "До этого 5 групп также перешли на дистанционное обучение. В общей сложности 10 студентов университета заразились коронавирусом".

Отметим, что традиционное обучение в высших учебных заведениях возобновилось с 29 сентября. Студенты старше 18 лет должны иметь COVID-паспорт.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)