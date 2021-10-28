В Азербайджанском медицинском университете еще 5 групп перешли на дистанционное обучение

Общество 28 октября 2021 18:05 (UTC+04:00)
В Азербайджанском медицинском университете еще 5 групп перешли на дистанционное обучение

БАКУ /Trend/ - Еще 5 групп перешли на дистанционное обучение в Азербайджанском медицинском университете.

Об этом Trend сообщила пресс-секретарь университета Гюнель Асланова.

По ее словам, в связи с тем, что в каждой из групп один студент заразился коронавирусом, занятия переведены на дистанционную форму обучения: "До этого 5 групп также перешли на дистанционное обучение. В общей сложности 10 студентов университета заразились коронавирусом".

Отметим, что традиционное обучение в высших учебных заведениях возобновилось с 29 сентября. Студенты старше 18 лет должны иметь COVID-паспорт.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

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