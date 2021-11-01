На освобожденных территориях Азербайджана впервые организовано спортивное соревнование (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана впервые организовано спортивное соревнование, сообщает в понедельник Trend.

Сегодня в Агдаме пройдут полуфинал и финал фехтовальщиков среди лиц с инвалидностью, в которых участвуют гази 44-дневной Отечественной войны.

Соревнование "Кубок Победы" (Zəfər Kuboku) посвящено 8 Ноября – Дню Победы.

Члены делегации, приехавшие из Баку в Агдам при организации Федерации фехтования в инвалидных колясках Азербайджана, помолились в агдамской Джума-мечети.

Финал с участием гази пройдет на стадионе "Имарет".

Победителям соревнований будут созданы условия для подготовки к участию в Летних Паралимпийских играх, которые пройдут в 2024 году во Франции.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)