БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 263 человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 202, вторую – 61.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9 661 131, первую дозу вакцины получили 5 258 620 человек, вторую - 4 402 511 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: )