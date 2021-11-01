Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 263 человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 202, вторую – 61.
Общее число вакцинированных в стране составляет 9 661 131, первую дозу вакцины получили 5 258 620 человек, вторую - 4 402 511 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: )
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