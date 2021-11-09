Спешите зарегистрировать детей во внешкольные клубы Британской Школы в Баку по самым доступным ценам
Внеклассные занятия предоставляют большую ценность для школьного сообщества, так как они способствуют совершенствованию знаний детей. Более того, в творческой, абсолютно не напрягающей и уютной атмосфере появляется больше возможностей для раскрытия талантов и творческого потенциала в каждом ребенке.
Принимая вышесказанное во внимание, наша команда с гордостью объявляет об открытии регистрации на внеурочные занятия в клубах Британской Школы в Баку (BSB) как для наших учащихся, так и для учеников из других школ. Мы предоставляем обширный список занятий для детей всех возрастов, в которых они смогут принимать участие по выходным этой осенью!
Британская школа в Баку предлагает обширную программу внешкольных клубов, которые дополняют и обогащают формальное образование детей после учебного дня.
Кружки, направленные на совершенствование способностей детей в таких областях как творчество, технологии, музыка, спорт, и иностранные языки, способствуют развитию в детях командного духа, воображения, а также прививают в них принципы справедливой игры.
Занятия проводятся под руководством наших опытных и многосторонне талантливых учителей.
Программа внешкольных активностей Британской Школы в Баку позволяют также участникам заводить новых друзей из других классов и школ.
Предоставляем вашему вниманию список клубов от BSB!
-Баскетбольный клуб
-Фортепиано
-Гитара
-Шахматы
-Кикбоксинг
-Капоэйра
-Балет
-Гимнастика
-Йога
-Клуб пекарей
- Робототехника
-Разговорный клуб
-Традиционные азербайджанские танцы
-Азербайджанская классическая музыка
-Языковые клубы (французский, испанский, русский, арабский).
Места заполняются быстро, поэтому выбирайте, какой вариант вам больше подходит, или свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь пройти через процесс регистрации.
Позвоните нам: +994 55 431 01 08
Напишите нам: [email protected]