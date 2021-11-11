Назван срок возобновления судоходства в азербайджанской акватории Каспия

БАКУ /Trend/ - Судоходство в азербайджанской акватории Каспия, приостановленное из-за непогоды, возобновится со второй половины дня 11 ноября. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) Мехман Мехтиев в ответ на запрос Trend.

По его словам, в это время ожидается ослабление северо-западного ветра.

«Перед ветреной погодой судам направляется соответствующее предупреждение, и они становятся на якорную стоянку в безопасных местах», - сказал Мехтиев.

Напомним, что погода в Азербайджане ухудшилась со вчерашнего дня. По состоянию на 10:00 11 ноября, на территории Азербайджана наблюдается нестабильная погода: дует порывистый северо-западный ветер, местами идут дожди, в горах выпал снег.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)