В Азербайджане аннулированы лицензии ряда вещателей кабельной сети

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане аннулированы лицензии, выданные ООО "Digicom", ООО "Mobil Yayım Sistemləri", ООО "Pluton Satellite", ООО "Caspel", ООО "Avir TV" и ООО "MNS Service".

Как передает в пятницу Trend, решение об этом на сегодняшнем заседании принял Национальный совет по телевидению и радиовещанию.

На заседании также были обсуждены и приняты решения по ряду других вопросов.

На основании обращения Независимой телерадиокомпании "Antenn" был рассмотрен вопрос об изменении частоты вещания в Баку и на Абшеронском полуострове, поэтому с 22 ноября "Radio Antenn" будет вещать в Баку и на Абшеронском полуострове на частоте 101.1 MHs (ранее он вещал на частоте 101.0 MHs).

Также были рассмотрены обращения о предоставлении лицензий вещателям кабельной сети ЗАО "Azəri Global Servis", ООО "Sevenline" и ООО "İTTNET".

На заседании некоторым операторам было сделано последнее предупреждение за несоблюдение требований законодательства, в отношении ООО "Şam" (Smart TV Plus) составлен административный протокол, который был направлен в соответствующую районную прокуратуру.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)