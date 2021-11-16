Назван ряд направлений в сфере здравоохранения, на которые выделяются средства в госбюджете Азербайджана на 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В госбюджете Азербайджана на 2022 год особое место отведено финансированию мер по борьбе с пандемией.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев.

Он отметил рост финансирования, выделяемого на здравоохранение.

"Это также связано с увеличением средств, выделенных на ряд государственных программ. Так, дополнительно выделяются средства на лечение такого наследственного заболевания у детей, как кистозный фиброз. Это позволит обеспечить детей, страдающих данным заболеванием, необходимыми лекарственными препаратами и другими необходимыми средствами", - сказал Мусаев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде)