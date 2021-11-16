Управление образования города Баку о теплоснабжении школ

Общество 16 ноября 2021 19:08 (UTC+04:00)
Управление образования города Баку о теплоснабжении школ

БАКУ /Trend / - В связи с резким изменением погодных условий в Баку созданы соответствующие условия для деятельности учащихся и преподавателей, ситуация с теплоснабжением школ полностью контролируется. Сотрудниками продолжается мониторинг, в случае выявления проблем устанавливаются причины и принимаются соответствующие меры по их устранению.

Об этом сообщили Trend в Управлении образования города Баку.

Отметим, что из общеобразовательных учреждений, функционирующих в подчинении Управления образования города Баку, 133 оснащены централизованным отоплением ОАО "Азеристилик", 179 - индивидуальными котельными, 7 - индивидуальным и централизованным отоплением.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

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