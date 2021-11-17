В Азербайджане предложено снизить пенсионный возраст

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 17 ноября депутат Али Масимли предложил снизить в Азербайджане пенсионный возраст, сообщает в среду Trend.

По его словам, в странах, где средняя продолжительность жизни превышает этот показатель по Азербайджану, пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, а для женщин – 60 лет.

«В Азербайджане также важно снизить пенсионный возраст, в том числе прекратить поэтапно повышать его до 65 лет для женщин», - сказал Масимли.

Отметим, что на период 1 июля 2021 – 30 июня 2022 года в Азербайджане пенсионный возраст для мужчин установлен в 65 лет, для женщин – в 62,5 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)