В Азербайджане предложено снизить пенсионный возраст
БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 17 ноября депутат Али Масимли предложил снизить в Азербайджане пенсионный возраст, сообщает в среду Trend.
По его словам, в странах, где средняя продолжительность жизни превышает этот показатель по Азербайджану, пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, а для женщин – 60 лет.
«В Азербайджане также важно снизить пенсионный возраст, в том числе прекратить поэтапно повышать его до 65 лет для женщин», - сказал Масимли.
Отметим, что на период 1 июля 2021 – 30 июня 2022 года в Азербайджане пенсионный возраст для мужчин установлен в 65 лет, для женщин – в 62,5 года.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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