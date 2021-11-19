В Азербайджане значительно усовершенствована цифровая инфраструктура по оценке инвалидности - госагентство

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане значительно расширены функциональные возможности цифровой инфраструктуры по оценке инвалидности.

Об этом сказал председатель Госагентства социально-медицинской экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов на пресс-конференции, посвященной работе, проведенной в сфере оценки инвалидности и реабилитации, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что за последние месяцы была значительно усовершенствована подсистема «Инвалидность», внедрено более 20 новшеств и изменений: «Также внедрена новая подсистема «Военно-врачебная экспертиза и медицинское освидетельствование». Все это обеспечило еще большую прозрачность и оперативность проведения медико-социальной экспертизы, расширило возможности по объективному и оперативному рассмотрению обращений».

Говоря о назначении инвалидности лицам с ампутированными конечностями, Байрамов отметил, что им назначается пожизненная инвалидность, и они не проходят повторных обследований.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)