Команда Франции в прыжках на акробатической дорожке у женщин завоевала "золото" ЧМ в Баку
БАКУ /Trend/ - Команда Франции в прыжках на акробатической дорожке у женщин с результатом 99.400 балла заняла первое место на чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку, сообщает в пятницу Trend.
Второе место заняла команда Бельгии (98.400 балла), на третьей позиции расположились представительницы Великобритании (98.100 балла).
35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).
На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)
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