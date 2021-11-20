На ЧМ в Баку определились финалисты в программе индивидуальных прыжков на батуте

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку в рамках соревнований 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу определились финалисты в индивидуальных прыжках на батуте среди мужчин и женщин, сообщает Trend.

В индивидуальных прыжках на батуте среди мужчин в финал вышли: Лангьи Янь (Китай), Дилан Шмидт (Новая Зеландия), Олег Рабцау (Беларусь), Андрей Буйлов (Беларусь), Русэй Нисиока (Япония), Аллан Моранте (Франция), Диого Абреу (Португалия) и Дмитрий Ушаков (Россия).

В индивидуальных прыжках на батуте среди женщин в финал вышли: Юньчжу Чао (Китай), Яньфей Хуанг (Китай), Брайони Пейдж (Великобритания), Хикару Мори (Япония), Леа Лабрусс (Франция), Яна Лебедева (Россия), Сара Милетт (Канада) и Мелания Родригес (Испания).

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)