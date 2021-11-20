В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в синхронных прыжках на батуте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку в рамках 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) прошла церемония награждения победителей и призеров в программе синхронных прыжков на батуте, сообщает Trend.

В программе синхронных прыжков на батуте среди женщин первую ступень пьедестала заняли Йиченг Ху и Синьсинь Чжанг (Китай), на вторую ступень поднялись Наруми Тамура и Хикару Мори (Япония), на третьем месте - Катарина Марианито Нунес и Беатрис Мартинс (Португалия).

В программе синхронных прыжков на батуте среди мужчин золотую медаль завоевали Андрей Буйлов и Олег Рабцау (Беларусь), "серебро" у Фабиана Фогеля и Маттиаса Флейдерера (Германия), бронзовая медаль у Джошуа Фарокса и Пьера Гоузоу (Франция).

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку разыгрываются 15 комплектов наград.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)