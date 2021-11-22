В Азербайджане не ожидается сильных землетрясений - сейсмослужба НАНА

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане не ожидается сильных землетрясений: проводимые исследования свидетельствуют об отсутствии активности в сейсмических очагах.

Об этом сказал в понедельник Trend генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

По его словам, то, что после двух землетрясений, произошедших 20 ноября в Шамахы, фиксируются афтершоки, является нормальным явлением.

"С начала года и до сегодняшнего дня в Азербайджане зафиксировано до четырех тысяч подземных толчков. Землетрясение, произошедшее в Шамахы, является 14-м по счету, которое ощущалось населением. Остальные подземные толчки были слабыми и не ощущались", - сказал Етирмишли.

Напомним, что первое землетрясение магнитудой 5,1 произошло 20 ноября, в 16:46, в 17 километрах к югу от сейсмостанции Пиргулу на территории Шамахинского района, а второе – в 16:48, его магнитуда составила 4,5 балла.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)