Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир в бакинском поселке Рамана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения предоставило еще 50 квартир семьям шехидов и инвалидам войны в бакинском поселке Рамана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

Документы на квартиры гражданам вручили заместитель председателя правления Агентства социальных услуг при министерстве Заур Ибрагимов и председатель Общественного объединения "Ветераны Отечественной войны" Физули Рзагулиев.

Ибрагимов отметил, что в 2021 году продолжаются работы по предоставлению трех тысяч квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны. Из них гражданам этой категории уже предоставлены 1 900 квартир и частных домов. До сегодняшнего дня 11 100 семьям шехидов и инвалидам войны были предоставлены квартиры и частные дома.

В соответствии с распоряжением главы государства, в 2021-2025 годах гражданам этой категории планируется предоставить еще 11 тысяч квартир и частных домов.

По его словам, также продолжаются работы по обеспечению жильем Героев Отечественной войны, семей погибших Героев, граждан, имеющих инвалидность по зрению.

Члены семей шехидов и инвалиды войны выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за заботу о них государства и предоставленное жилье.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)