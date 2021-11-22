Пассажиры общественного транспорта в Сумгайыте смогут расплачиваться посредством BakıKart - глава управления
БАКУ / Trend / - Пассажиры общественного транспорта в Сумгайыте смогут расплачиваться посредством BakıKart.
Как сообщает Trend, об этом сообщил начальник Сумгайытского управления автомобильного транспорта и пассажирских перевозок Тофиг Сайдумов.
По его словам, пассажиры жаловались на валидаторы, установленные в автобусах города.
"Эти устройства не оправдали себя, потому что были устаревшими. Уже заказаны новые валидаторы. Ведутся переговоры о подписании соглашения о внедрении единой платежной системы BakıKart. Мы надеемся, что через месяц или полтора эта проблема будет решена", - заявил Сайдумов.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Эльвин Ганиев рассказал о семейных традициях, связанных с Московской государственной консерваторией и Бакинской музыкальной академией (ФОТО)
Лента новостей
Пассажиры общественного транспорта в Сумгайыте смогут расплачиваться посредством BakıKart - глава управления
Туркменистан выступил с рядом предложений по расширению взаимодействия в рамках "ЕС - Центральная Азия"
С освобожденных территорий Азербайджана можно будет экспортировать сельхозпродукцию в любую страну мира - Агентство
США приветствуют решение о создании прямой линии связи между Азербайджаном и Арменией по линии минобороны - посол
Утвержден протокол о продлении срока действия соглашения между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН
Французские власти нарушают собственные законы - посол Рахман Мустафаев о поездках армянских сепаратистов во Францию
В Республике Корея состоится презентация работ, которые предстоит проделать на освобожденных землях Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджана в Ватикане
В честь 99-летия Фикрета Амирова на Аллее почетного захоронения прошла церемония памяти великого композитора (ФОТО)
В Госфильмофонде Азербайджана открылась выставка памяти выдающегося Мастера кино Расима Оджагова (ФОТО)
«Лаборатория Касперского»: большинство пользователей в мире считают недопустимой цифровую слежку за своими партнёрами
В Баку на срок следствия изменена мера пресечения в отношении женщины, обвиняемой в крупном мошенничестве (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял председателя в статусе министра Комитета северного экономического сотрудничества при Президенте Республики Корея (ФОТО/ВИДЕО)
В Бакинской высшей школе нефти стартовала студенческая спартакиада, посвященная 10-летию создания вуза (ФОТО)