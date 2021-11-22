Пассажиры общественного транспорта в Сумгайыте смогут расплачиваться посредством BakıKart - глава управления

БАКУ / Trend / - Пассажиры общественного транспорта в Сумгайыте смогут расплачиваться посредством BakıKart.

Как сообщает Trend, об этом сообщил начальник Сумгайытского управления автомобильного транспорта и пассажирских перевозок Тофиг Сайдумов.

По его словам, пассажиры жаловались на валидаторы, установленные в автобусах города.

"Эти устройства не оправдали себя, потому что были устаревшими. Уже заказаны новые валидаторы. Ведутся переговоры о подписании соглашения о внедрении единой платежной системы BakıKart. Мы надеемся, что через месяц или полтора эта проблема будет решена", - заявил Сайдумов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)