При строительстве Южнокавказского трубопровода было обнаружено 23 тыс. археологических находок - bp

БАКУ /Trend/ - При строительстве Южнокавказского трубопровода только на территории Азербайджана было обнаружено и передано 23 тыс. археологических находок.

Об этом сказал вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли на конференции "Большое возвращение: Возрождение культуры", сообщает в среду Trend.

По его словам, в последнее время в рамках проекта "Шах Дениз -2" найдено 11 тысяч археологических находок.

"Если во время строительства обнаруживается какая-либо находка, то работы приостанавливаются, после чего в течение семи дней об этом информируется министерство культуры", - подчеркнул Асланбейли.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)