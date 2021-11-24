При строительстве Южнокавказского трубопровода было обнаружено 23 тыс. археологических находок - bp
БАКУ /Trend/ - При строительстве Южнокавказского трубопровода только на территории Азербайджана было обнаружено и передано 23 тыс. археологических находок.
Об этом сказал вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли на конференции "Большое возвращение: Возрождение культуры", сообщает в среду Trend.
По его словам, в последнее время в рамках проекта "Шах Дениз -2" найдено 11 тысяч археологических находок.
"Если во время строительства обнаруживается какая-либо находка, то работы приостанавливаются, после чего в течение семи дней об этом информируется министерство культуры", - подчеркнул Асланбейли.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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