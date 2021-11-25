Обеспечено водоснабжение Кяльбаджарского района (версия 2)

(первая версия в 09:05)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева ОАО "Азерсу" продолжает проводить работы по восстановлению и реконструкции систем водоснабжения на освобожденных территориях.

Как сообщили в четверг Trend в ОАО, в освобожденном Кяльбаджарском районе были приняты неотложные меры и обеспечено водоснабжение города Кяльбаджар, а также военных и гражданских объектов.

По информации Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, после освобождения Кяльбаджарского района от оккупации началось оперативное восстановление систем водоснабжения райцентра.

Для бесперебойного обеспечения питьевой водой военнослужащих, выполняющих служебные обязанности на территории района, и гражданского населения, привлеченного к строительству и другой деятельности, на магистральных водопроводах и водохранилищах Кяльбаджара ведутся необходимые работы.

"В месте слияния рек Звел и Гарахас установлены водоприемные сооружения. Отремонтированы аварийные участки магистрального водопровода протяженностью 27 километров до Кяльбаджара, и обеспечено водоснабжение города. За прошедшее время работники 7-го Регионального управления водоканала ОАО "Азерсу" промыли и продезинфицировали четыре водохранилища суммарной вместимостью 116 кубометров. Таким образом, обеспечено бесперебойное водоснабжение гражданских и военных объектов. До сегодняшнего дня в городе Кяльбаджар питьевой водой обеспечены 28 военных и гражданских объектов, до 40 частных домов", - говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)