В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на акробатической дорожке

Общество 25 ноября 2021 14:32 (UTC+04:00)
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на акробатической дорожке

БАКУ /Trend/ - В ходе 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку определились финалисты по прыжкам на акробатической дорожке среди женщин в возрастной категории 15-16 лет, сообщает в четверг Trend.

В финал вышли: Наана Оппон (Великобритания, 66.800 балла), Арина Каляндра (Россия, 66.700 балла), Анастасия Качалова (США, 65.100 балла), Сара Нейринк (Бельгия, 65.000 баллов), Янна Чомилир (Франция, 64.000 балла), Розали Тонгпхей (США, 63.400 балла), Джил Папенхаус (США, 63.000 балла) и Комфорт Йетес (Великобритания, 63.000 балла).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17 лет-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджана представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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