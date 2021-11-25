В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на двойном мини-батуте

БАКУ /Trend/ - В ходе 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку определились финалисты в программе прыжков на двойном мини-батуте у мужчин в возрастной категории 17-21 год, сообщает в четверг Trend.

В финал вышли – Вадим Алисов (Россия), Иван Акимцев (Россия), Хантер Моравец (США), Егор Глущенко (Россия), Антон Литвин (Россия), Уэстон Сиз (США), Харрисон Грин (Великобритания) и Джек Ньюман (Великобритания).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджана представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)