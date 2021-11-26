Азербайджанский гимнаст вышел в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Тофиг Алиев вышел в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку в программе прыжков на акробатической дорожке у мужчин в возрастной категории 17 лет-21 год, сообщает в пятницу Trend.

Результат азербайджанского спортсмена составил 69.800 балла, и он занял лидирующую позицию в квалификации.

В финал также прошли: Доминик Дюма (США, 69.500 балла), Маркус Адамс (Великобритания, 69.500 балла), Мадс Хансен (Дания, 69.000 баллов), Игорь Шикунов (Россия, 68.000 баллов), Айзек Беннисон (Великобритания, 67.300 балла), Алекс Балинбин (США, 66.900 балла), Александр Флэнн (Великобритания, 65.500 балла).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17 лет-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)