В рамках "Марафона занятости" в Азербайджане трудоустроены 1 178 человек

БАКУ /Trend/ - В рамках "Марафона занятости", который министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана начало проводить с июня этого года, представлена 3 641 вакансия 589 работодателей (47,4% - госсектор, 52,6% - частный сектор), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

По этим вакансиям уже трудоустроено 1 178 человек - 186 членов семей шехидов и 992 гази.

Подробную информацию можно получить на https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)