В Азербайджане выявлены еще 1 617 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 979 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 617 случаев заражения коронавирусом, 1 979 человек вылечились, 22 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены 548 121 случай заражения коронавирусной инфекцией, 549 333 человека вылечились, 7 789 – скончались, число активных больных составляет 26 999.

За последние сутки в стране проведены 11 982 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 509 701.

(Перевод: Нубар Кулузаде)