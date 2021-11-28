Для спортсменов на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку созданы замечательные условия – американские гимнастки

БАКУ /Trend/ - Для спортсменов на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку созданы замечательные условия, сказали в воскресенье Trend участницы соревнований, американские гимнастки Жаклин Кент, Ава Бинковски и Розали Тхонгпхей.

"Выступление в квалификации прошло великолепно. Мы остались очень довольны тем, как представили упражнение. Было достаточно времени, чтобы подготовиться и показать хороший результат. Выступление нас вдохновляет на новые спортивные свершения, мы счастливы находиться здесь. Эти соревнования играют большую роль, ведь с каждым турниром мы становимся опытнее и сильнее", - отметили они.

Американские гимнастки подчеркнули, что соревнования в Баку организованы на высоком профессиональном уровне, учтены даже самые мелкие детали.

"Мы впервые приехали в Баку, к сожалению, не было возможности прогуляться по городу. Но то, что мы видели из окна автомобиля, произвело большое впечатление. Наше внимание привлекли и вызвали интерес архитектурные здания, их красота", - добавили они.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Азербайджан на соревновании представляют 15 гимнастов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)