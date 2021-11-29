На севере Азербайджана завершается строительство детского реабилитационного центра

БАКУ /Trend/ - В Габалинском районе Азербайджана завершается строительство детского реабилитационного центра, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, открытие центра запланировано на ближайшее время.

"Центр, рассчитанный на 25 койко-мест, в течение года будет оказывать более чем 1 000 детей с ограниченными возможностями здоровья физиотерапевтические, амбулаторные и стационарные реабилитационные услуги", - говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)