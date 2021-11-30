Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста Азербайджана оценивается как тяжелое
БАКУ /Trend/ - Состояние 74-летнего народного артиста Азербайджана Эльдоста Байрама, заразившегося коронавирусом, оценивается как тяжелое, сообщили во вторник Trend в госпитале модульного типа в бакинском поселке Зых.
В клинике отметили, что он находится на кислородной поддержке.
«Артериальное давление у Байрама 115 на 70, пульс – 108 ударов в минуту, сахар – 142, сатурация – 91. Он находится в сознании», - сказали в госпитале.
Отметим, что диктор Эльдост Байрам был госпитализирован 12 ноября с диагнозом «коронавирусная инфекция».
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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