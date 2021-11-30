В двух бакинских школах возобновились очные занятия

БАКУ /Trend/ - В бакинских школах №№ 79 и 185 возобновились очные занятия, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление образования столицы.

В этих учебных заведениях завершился двухнедельный карантин, введенный на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии.

"В школах для более надежной защиты учащихся и педагогического состава строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования", - отметили в ведомстве.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)