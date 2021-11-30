БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 40 658 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 5 008, вторую - 7 034, третью - 28 616.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 527 605. Первую дозу вакцины получили 5 079 349, вторую - 4 566 911, третью - 881 345 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)