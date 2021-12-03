В Физули и Агдаме водные бассейны очищаются от мин - полковник МЧС (VİDEO)

Агдам /Trend/ - Водные бассейны, находящиеся на территории Физулинского и Агдамского районов, очищаются от мин.

Об этом в пятницу сказал Trend командир "N"-ской воинской части МЧС Азербайджана, полковник Абульфаз Сулейманов.

По его словам, очистить заминированные водные бассейны очень важно.

"Необходимо создать условия, чтобы после возвращения наши граждане могли комфортно заниматься сельским хозяйством", - подчеркнул Абульфаз Сулейманов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)