В Азербайджане, помимо пенсий, будут увеличены и пособия - министр

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева подготовлен очередной социальный пакет, в рамках которого с начала 2022 года будет повышен минимальный размер пенсий. Также будут увеличены и пособия.

Об этом сказал в пятницу журналистам министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в рамках открытия Детского реабилитационного центра в Габале, сообщает Trend.

Он напомнил, что в 2018-2021 годах минимальные пенсии были увеличены на 82 процента.

«Размеры пособий также выросли в среднем в два раза. В целом с будущего года в рамках нового пакета социальных реформ будут повышены пенсии, пособия, зарплаты, социальные выплаты, что затронет более двух миллионов человек. С 2022 года в результате индексации будут также повышены пенсии у более чем 1,1 миллиона пенсионеров», - сказал Бабаев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)