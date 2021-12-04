В рамках "Зеленого марафона" в Азербайджане продолжаются акции по посадке деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе акции по посадке деревьев, прошедшей в поселке Ходжасан с участием руководящих лиц и сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, Государственного таможенного комитета, центров Службы "ASAN", Исполнительной власти Бинагадинского района Баку и волонтеров, на территории площадью четыре гектара были посажены четыре тысячи деревьев различных пород, соответствующих климату Абшеронского полуострова, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минэкологии.

Отметим, что в рамках кампании "Зеленый марафон", проводимой Общественным объединением IDEA и министерством экологии и природных ресурсов, акции по посадке деревьев сегодня также прошли в бакинском поселке Мушфигабад и регионах Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)