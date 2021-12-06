В Азербайджане за день регистрируется до 60 землетрясений - гендиректор Сейсмослужбы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за день регистрируется 50-60 землетрясений.

Об этом сказал в понедельник Trend генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли.

"Однако эти подземные толчки не ощущаются, так как имеют небольшую магнитуду", - сказал Етирмишли.

Он также прокомментировал вопрос прогнозирования землетрясений.

"Вопрос краткосрочных прогнозов пока решить не удалось. Приборы для таких прогнозов еще не созданы. Невозможно дать краткосрочный прогноз точного места и времени сильных землетрясений. Но можно делать среднесрочные и долгосрочные прогнозы сейсмической активности и ожидаемых землетрясений. В ближайшее время в Азербайджане разрушительное землетрясение не ожидается", - сказал Етирмишли.

Отметим, что 5 декабря, в 19:25, в Каспийском море произошло землетрясение. Его магнитуда составила 3,2. Очаг подземных толчков залегал на глубине 15 километров.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)