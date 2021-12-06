Выражаю признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное доверие – Мариана Василева

БАКУ /Trend/ - Назначение на должность заместителя министра молодежи и спорта распоряжением Президента Азербайджана от 29 ноября 2021 года для меня большая честь. Выражаю признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное доверие.

Как передает в понедельник Trend, об этом на своей странице в Facebook написала заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева.

«Испытываю чувство гордости в связи с тем, что служу Азербайджану и работаю для развития спорта в нашей стране. За период работы на этой должности постараюсь оправдать оказанное мне высокое доверие, применить весь свой опыт и приложить все усилия для развития азербайджанского спорта», - написала Василева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)