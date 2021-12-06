В Азербайджане наследники шехидов и раненые в результате армянской провокации 16 ноября военнослужащие обеспечиваются страховой выплатой
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане семьи военнослужащих, ставших шехидами в результате провокации, совершенной 16 ноября армянскими вооруженными силами на участке государственной границы в Кяльбаджарском и Лачинском районах, а также получившие ранения военнослужащие обеспечиваются единовременной страховой выплатой.
Как передает Trend, об этом сказал в понедельник журналистам исполнительный директор Общественного объединения «Ассоциация страховщиков Азербайджана» Эльмар Мирсалаев.
По его словам, Государственная страховая коммерческая компания уже выплатила двум наследникам шехидов единовременную страховую выплату в размере 11 тысяч манатов.
«Наследники других шехидов и раненые военнослужащие также могут обратиться по вопросу получения страховых выплат», - сказал Мирсалаев.
Напомним, что в результате совершенной 16 ноября провокации вооруженных сил Армении погибли семь и были ранены 10 военнослужащих азербайджанской армии.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)