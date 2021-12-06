Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю
БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы на освобожденных от оккупации территориях за прошедшую неделю.
Как сообщили в понедельник Trend в агентстве, с 29 ноября по 4 декабря в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены 3 противопехотные и 27 противотанковых мин, а также 19 неразорвавшихся боеприпасов.
Было отмечено, что от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 70 гектаров.
(Перевод: Кямаля Сеидова)
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