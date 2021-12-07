Двум военным и мирному жителю, подорвавшимся на минах в Физули и Джебраиле, будет назначена инвалидность (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Военные врачи Внутренних войск, представители Государственного агентства медико-социальной экспертизы при министерстве труда и социальной защиты, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию посетили двух военнослужащих и мирного жителя, пострадавших в результате армянского террора, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

«Военнослужащие Сариб Мамедзаде и Мурад Мамедзаде, подорвавшиеся в ноябре на мине в Физулинском районе при исполнении обязанностей, и мирный житель Натиг Мамедов, также подорвавшийся на мине во время ремонтно-строительных работ в Джебраильском районе, проходят лечение в НИИ травматологии и ортопедии в Баку. Врачи - эксперты в результате проведенного обследования установили, что все трое в результате полученных ранений стали инвалидами. В связи с этим им будет назначена инвалидность», - говорится в сообщении ведомства.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)