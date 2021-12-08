Обнародованы расходы Фонда YAŞAT с начала года

БАКУ /Trend/ - С начала 2021 года расходы Фонда YAŞAT по всем направлениям деятельности составили 49,497 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев на пресс-конференции, посвященной первой годовщине со дня создания Фонда YAŞAT.

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