Микаил Джаббаров избран новым президентом Федерации борьбы Азербайджана (версия 2)

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БАКУ / Trend / - Микаил Джаббаров избран новым президентом Федерации борьбы Азербайджана, сообщает в среду Trend.

Выступивший на мероприятии министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, поприветствовав участников заседания, пожелал им успехов. Министр сказал, что в борьбе, одном из самых популярных видов спорта в нашей стране, достигнуты большие успехи, и выразил уверенность в том, что эти достижения будут неизменны.

После утверждения членов мандатной комиссии и повестки дня заседания генеральный секретарь Федерации борьбы Азербайджана Орхан Мамедов выступил с отчетным докладом о результатах, достигнутых в 2018-2021 годах.

Затем министр экономики Микаил Джаббаров путем голосования был избран членом Федерации борьбы Азербайджана. После этого Джаббаров был выдвинут на пост президента федерации. По результатам голосования Микаил Джаббаров был избран президентом Федерации борьбы Азербайджана сроком на четыре года.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)