Синоптик рассказала, сколько продлится дождливая погода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня 15 декабря, сказала во вторник Trend директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, сегодня ночью в Азербайджане ожидаются дожди, умеренный северо-восточный ветер.

«Завтра во второй половине дня осадки прекратятся, и на территории Азербайджана установится стабильная погода», - сказала Мамедова.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)