БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается сократить страховой стаж по срочному трудовому договору.

Вопрос об этом отражен в поправке к закону "О страховании от безработицы", обсуждаемой на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает во вторник Trend.

Согласно предлагаемой поправке, в случае, предусмотренном соответствующим пунктом закона, гражданам, имеющим страховой стаж по срочному трудовому договору минимум 30 месяцев, в течение 36 календарных месяцев с даты страхового случая будет назначена минимальная страховая выплата. В прежней редакции эта выплата назначалась за 35 календарных месяцев страхового стажа.

После обсуждений поправка в закон была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)