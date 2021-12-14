Парламент Азербайджана обсуждает новый законопроект "О медиа"
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обсуждает на своем пленарном заседании 14 декабря в первом чтении новый законопроект "О медиа", сообщает во вторник Trend.
Законопроект определяет общие правила по организации деятельности в сфере медиа, правовые и экономические основы деятельности, а также получение, подготовку, передачу, производство и распространение массовой информации.
Документ состоит из девяти глав и 78 пунктов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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