Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, утром и вечером местами прогнозируется туман, умеренный юго-западный ветер днем сменится северным, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 6-8, днем - 9-12, в Баку ночью - 6-8, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 80-90, днем - 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода в основном без осадков, однако к вечеру в некоторых западных районах прогнозируется дождь, местами туман, западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 9-14 градусов тепла, в высокогорье ночью - 1-6 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)