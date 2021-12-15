В школах Баку не планируется проводить новогодние мероприятия - Управление образования

БАКУ /Trend/ - В связи с пандемией коронавируса в школах Баку не планируется проводить новогодние мероприятия.

Как передает Trend, об этом сказала в среду журналистам глава Управления образования столицы Мехрибан Велиева.

По ее словам, директорам школ дано соответствующее указание.

"Но если возникнет какая-либо негативная ситуация, мы предпримем шаги по ее устранению", - сказала Велиева.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)