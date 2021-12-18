В вузах Турции обучаются более 25 тыс. азербайджанских студентов

БАКУ /Trend/ - В вузах Турции обучаются более 25 тысяч азербайджанских студентов.

Об этом сказал в субботу советник по образованию посла Турции в Азербайджане Нихат Беюкбаш на мероприятии «Будущее - в космосе, космос - в будущем», сообщает Trend.

По его словам, в Азербайджане обучаются более трех тысяч турецких студентов.

«Связи Азербайджана и Турции в сфере образования стремительно развиваются с 90-х годов XX века», - сказал Беюкбаш.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)