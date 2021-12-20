Генпрокуратура Азербайджана сегодня назовет причины крушения вертолета Госпогранслужбы

БАКУ /Trend/ - В Баку 20 декабря состоится брифинг, посвященный предварительным итогам расследования по уголовному делу, возбужденному по факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана во время тренировочных полетов 30 ноября, сообщает в понедельник Trend.

В брифинге примут участие первый заместитель генерального прокурора, государственный советник юстиции III класса Эльчин Мамедов, начальник Следственного управления Генпрокуратуры, старший советник юстиции Немат Авазов, заместитель начальника Следственного управления Генпрокуратуры, глава следственной группы, созданной в связи с крушением вертолета, Санан Пашаев, старший помощник генпрокурора по особым поручениям, советник юстиции Турал Асланов и глава пресс-службы, младший советник юстиции Гюнай Салимзаде.

Отметим, что 30 ноября, около 10:40, во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.

По факту крушения вертолета в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 352.2 (нарушение по неосторожности правил полета и подготовки к полету, приведшее к смерти двух или более лиц) и другим статьям УК Азербайджана.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)