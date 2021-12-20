В Азербайджане введены новые штрафы для должностных и юридических лиц

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены новые штрафы для должностных и юридических лиц, нарушающих трудовое законодательство, сообщает в понедельник Trend.

Вопрос об этом отражен в поправке в Кодекс об административных проступках, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Так, в Кодекс будет добавлен п. 539.1-1, согласно которому за невыполнение обязательных к выполнению решений соответствующего органа исполнительной власти о соблюдении требований по заключению, изменению и расторжению трудового договора, права на отпуск, выплате командировочных расходов, пособий и других выплат должностные лица будут оштрафованы на 1 000 манатов, юридические лица - на 2 000 манатов. Также в ряд пунктов Кодекса ведены поправки по замене некоторых выражений другими. После обсуждений изменения были вынесены на голосование и приняты в последнем, третьем, чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)