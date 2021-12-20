Скорость ветра позволяла вылет вертолета – Санан Пашаев

БАКУ /Trend/ - При вылете военного вертолета были изучены информация о погоде и скорость ветра. Документы расследования показывают, что в день крушения вертолета, то есть 30 ноября, скорость ветра составляла 16-17 метров в секунду, то есть скорость ветра позволяла совершить вылет.

Об этом сказал заместитель начальника Следственного управления Генпрокуратуры, глава следственной группы, созданной в связи с крушением вертолета, Санан Пашаев, сообщает в понедельник Trend.

"В движении вертолета по маршруту не было нарушений. Просто пилоты должны были совершить посадку против ветра. Пилоты провели посадку не по инструкциям завода-производителя. Крушение произошло потому, что вертолет совершил посадку по направлению ветра. Если бы посадка была в другом направлении, то крушения не случилось бы", - добавил заместитель начальника Следственного управления Генпрокуратуры.

Напомним, что 30 ноября около 10:40 во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.

По факту крушения вертолета в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 352.2 (нарушение по неосторожности правил полета и подготовки к полету, приведшее к смерти двух или более лиц) и другим статьям УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)