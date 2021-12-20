В Азербайджане запрещается реклама азартных игр

БАКУ / Trend / - Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект изменений в закон "О рекламе".

Как сообщает Trend, согласно изменениям, запрещается реклама азартных игр, организатора (оператора) или продавца подобных игр, спортивных игр по ставкам и лотерей, проведение которых приостановлено, отменено или запрещено согласно закону Азербайджанской Республики "О физической культуре и спорте" и "О лотереях".

Следует отметить, что лотереи (в том числе стимулирующие лотереи), проводимые организатором лотереи согласно закону Азербайджанской Республики "О лотереях", и лотереи, предусматривающие выдачу выигрышей, призов или иного дохода, которые зависят от неопределенности или случайности, организованной или проводимой другими лицами в рамках предпринимательской деятельности, за исключением ставок спортивных игр, проводимых оператором согласно закону Азербайджанской Республики "О физической культуре", считаются азартными играми.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и утвержден в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)