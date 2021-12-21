С начала года посредством электронной системы осуществлен перевод более 46 тыс. учащихся школ Баку
БАКУ /Trend/ - С начала 2021 года посредством электронной системы (sy.edu.az) осуществлен перевод более 46 тысяч учащихся общеобразовательных заведений, подведомственных Управлению образования Баку.
Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник на брифинге министр образования Эмин Амруллаев.
По его словам, перевод этого процесса в электронный формат удобен для родителей учащихся, позволяет повысить прозрачность в указанной сфере и расширить спектр электронных услуг в области образования.
"В 2021 году 46 479 детей были приняты в первые классы школ в Баку посредством электронной системы", - сказал Амруллаев.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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